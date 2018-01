صفحة دورى أبطال أوروبا تحتفل بتتويج "صلاح".. وتتساءل: ما هو القادم؟

كتب محسن البديوى

هنأت الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا، بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، النجم المصرى، ولاعب ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، وتساءلت فى تدوينه لها، "ما هو القادم يا صلاح؟".

🇪🇬 Introducing the 2017 African Player of the Year...@22mosalah 👏👏👏



What next for Salah?#UCL pic.twitter.com/jaPSW3ds8T