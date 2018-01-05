صفحة دورى أبطال أوروبا تحتفل بتتويج "صلاح".. وتتساءل: ما هو القادم؟





كتب محسن البديوى





هنأت الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا، بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، النجم المصرى، ولاعب ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، وتساءلت فى تدوينه لها، "ما هو القادم يا صلاح؟".

🇪🇬 Introducing the 2017 African Player of the Year...@22mosalah 👏👏👏



What next for Salah?#UCL pic.twitter.com/jaPSW3ds8T — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 4, 2018

واحتفلت الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا بتتويج صلاح، حيث نشرت مقطع فيديو لأبرز أهدافه هذا العام.

وحقق محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي الإنجاز الذى يحلم به كل المصريين منذ أعوام طويلة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، عن عام 2017، بعد المستويات الرائعة التى قدمها على مدار العام المنصرم.

وتفوق محمد صلاح على منافسيه ساديو مانى نجم السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، وزميله فى ليفربول، وكذلك الجابونى بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الذى جاء فى المركز الثالث، ليحقق أكبر إنجاز فردى فى مشواره الكروى.



