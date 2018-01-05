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صفحة دورى أبطال أوروبا تحتفل بتتويج "صلاح".. وتتساءل: ما هو القادم؟

الجمعة، 05 يناير 2018 12:52 ص
صفحة دورى أبطال أوروبا تحتفل بتتويج "صلاح".. وتتساءل: ما هو القادم؟ محمد صلاح


كتب محسن البديوى
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هنأت الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا، بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، النجم المصرى، ولاعب ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، وتساءلت فى تدوينه لها، "ما هو القادم يا صلاح؟".

 

واحتفلت الصفحة الرسمية لمسابقة دورى أبطال أوروبا بتتويج صلاح، حيث نشرت مقطع فيديو لأبرز أهدافه هذا العام.

 

وحقق محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي الإنجاز الذى يحلم به كل المصريين منذ أعوام طويلة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا، عن عام 2017، بعد المستويات الرائعة التى قدمها على مدار العام المنصرم.

 

وتفوق محمد صلاح على منافسيه ساديو مانى نجم السنغال الذى جاء فى المركز الثانى، وزميله فى ليفربول، وكذلك الجابونى بيير إيميريك أوباميانج نجم هجوم بوروسيا دورتموند الذى جاء فى المركز الثالث، ليحقق أكبر إنجاز فردى فى مشواره الكروى.

 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء مصر و المصرين

الف مليون مبروك يا بطل يا ابن مصر

.

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