شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد





كتب محمود عبد الراضى





شهد محيط الكنائس على مستوى الجمهورية حالة من الاستنفار الأمنى فى المحافظات استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.

وحرص مدراء الأمن على تفقد محيط الكنائس، وشددوا على رجال الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.