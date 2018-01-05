شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلادالجمعة، 05 يناير 2018 01:30 ص
استنفار أمنى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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شهد محيط الكنائس على مستوى الجمهورية حالة من الاستنفار الأمنى فى المحافظات استعدادًا لعيد الميلاد المجيد.
وحرص مدراء الأمن على تفقد محيط الكنائس، وشددوا على رجال الأمن باليقظة والتعامل بحسم مع أية محاولات للخروج عن القانون.
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