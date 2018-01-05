"س & ج".. كل ما لا تعرفه عن علاج المدمنين بمستشفيات الصحة





كتب وليد عبد السلام





يمثل إدمان المخدرات خطوة داهمه على الصحة العامة للمواطنين الذين يقعون فى براثنه وهو ما جعل وزارة الصحة تقوم بإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمستشفيات الصحة النفسية لتقديم خدمات التعافى من تعاطى المخدرات.

"اليوم السابع" يقدم تحليلاً فى "س وج" عن طبيعة انتشار المخدرات والمراكز التى تقدم العلاج وتتبع وزارة الصحة وآليات عملها والخدمات التى تقدمها للراغبين فى التعافى من المخدرات وفقاً لبيانات مركز بحوث الصحة النفسية بوزارة الصحة.

ماذا عن معدلات الإدمان فى مصر ؟

وفقا لمركز أبحاث أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة معدلات الإدمان تصل لــ6%.

هل الإدمان له مضاعفات صحية خطرة ؟

يؤدى إدمان المخدرات والكحوليات إلى مضاعفات نفسية وسلوكية واجتماعية، بالإضافة إلى نقل أمراض خطرة مثل الإيدز وفيروس سى.

ما هى المواد المخدرة الأكثر شيوعا بين المدمنين فى مصر ؟

الحشيش أكثر المواد المخدرة انتشارا فى محافظات الجمهورية ويأتى الترامادول فى المركز الثانى فى شيوع الاستخدام بين المدمنين أما المواد الأفيونية فتحتل المرتبة الثالثة فى التعاطى ويتفوق عليها أحياناً الأمفيتامين.

أى المحافظات ينتشر فيها الإدمان بشكل كبير ؟

ترتفع معدلات إدمان المخدرات فى محافظة القاهرة فى العينات التى تم فحصها بنسبة 33 % تليها محافظة سوهاج 26 % وأسوان 20.6 % ومطروح 19 % والبحر الأحمر 18 % والمنيا 17.4 % والسويس 13.7 % والإسكندرية 13.4 % وقنا 12.8 % والشرقية 12.5 % وجنوب سيناء 11.5 % والإسماعلية 8.4 % والأقصر 7.6 % وبنى سويف 7.5 % والفيوم 6,9 % والغربية 6.9 % وشمال سيناء 6.5% والمنوفية 4.1% والمدن الساحلية والحدودية 15 %.

ماذا عن أعداد المدمنين حول العالم ؟

وفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أن 5 % من البالغين فى العالم ممن يتراوح عمرهم بين 15 و24 سنة استخدموا المخدرات لمرة واحدة، كما أن عدد المدمنين فى العالم 27 مليونا بنسبة 0.6 من عدد السكان ويموت 200 ألف سنويا فى العالم بسبب تعاطى المخدرات.

أين توجد مراكز علاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة ؟

توجد بمعظم مستشفيات الصحة النفسية فى القاهرة والمحافظات وتعمل من 9 صباحا إلى 1 مساء.

هل العلاج ودخول العيادات مجانا أو بمقابل مادى ؟

الدخول للكشف بتذكرة بقيمة 1 جنيه والتحاليل مجانا فى الفترة الصباحية وفى الفترة المسائية من 2 ظهرا إلى 5 مساء الكشف مجانى والتحاليل بـ 35 جنيها يتحملهم المريض.

هل وحدات علاج الإدمان مفتوحة للرجال والسيدات طوال أيام الأسبوع؟

يخصص يوم الثلاثاء كله للسيدات بينما الرجال يتم استقبالهم أيام السبت والاثنين والأربعاء والعيادات المسائية تعمل كل يوم ماعدا الجمعة.

ما هى الأوراق المطلوبة لبدء العلاج بمراكز إدمان وزارة الصحة ؟

بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر وان يكون أكثر من 18 سنة وصورة من تحليل المادة المخدرة .

هل صرف الأدوية مجانى أم بمقابل ؟

يتم صرف الادوية لجميع المرضى من الجنسين مجانا .

وماذا عن المرضى الذى يكتشف إصابتهم بالايدز أو فيروس سى ؟

يتم علاجهم من مرض الايدز فى حميات العباسية بينما إذا كان مصاب بفيروس سى يتم علاجة بوحدة الفيروسات الكبدية فى مستشفى الدمرداش ويستكمل علاج الادمان فيما بعد.