video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول: تراجع عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوياته منذ 15 سنة

الجمعة، 05 يناير 2018 10:20 ص
سول: تراجع عدد الفارين من كوريا الشمالية إلى أدنى مستوياته منذ 15 سنة زعيم كوريا الشمالية وسط الجنود- أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق


أعلنت سول الجمعة، عن تراجع عدد الكوريين الشماليين الفارين من بلادهم عام 2017 إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما، فى مؤشر على تشديد بكين وبيونغ يانغ تدابير المراقبة.

وأوضحت الوزارة الكورية الجنوبية، لإعادة التوحيد أن 1127 كوريا شماليا، تمكنوا من الفرار إلى الجنوب العام الماضى بمعدل أقل من مئة فى الشهر، ما يشكل تراجعا بنسبة 21% عن العام 2016، وأدنى مستوى منذ 2001.

ويمر الفارون من كوريا الجنوبية الخاضعة لعقوبات دولية، مشددة تسببت بأزمة فى مواد أساسية فى هذا البلد، بغالبيتهم الكبرى عبر الصين حيث يقيمون أحيانا لسنوات عدة قبل الانتقال إلى كوريا الجنوبية من خلال دولة ثالثة عادة.

لكن بيونغ يانغ شددت اعتبارا من النصف الثانى من العام 2015 تدابير المراقبة على الحدود ومدت سياجا مكهربا لثنى السكان الساعين للانتقال إلى الصين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوريا الجنوبية والصين تبحثان أزمة جارتها الشمالية غدا

أمريكا تحذر من المبالغة فى الآمال بشأن محادثات السلام الكورية الشمالية

كوريا الشمالية

اخبار كوريا الشمالية

اخبار العالم

كوريا الشمالية اليوم



لا تفوتك
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. القرضاوى يعترف بتطبيع قطر مع إسرائيل وينقلب على تميم لتجميل وجهه

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

فيديو.. هشام عباس يطرح أغنية لمحمد صلاح بعد تتويجه أفضل لاعب بإفريقيا

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

شاهد بالفيديو.. استنفار أمنى بمحيط الكنائس استعدادًا لعيد الميلاد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة