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سقوط متهمين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الجمعة، 05 يناير 2018 05:40 م
سقوط متهمين بحوزتهما بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب ومباحث قسم ثان الإسماعيلية القبض على متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة  بقصد  الإتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين  مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بضبط المتهم "محمد.ع.م" 26 عاما دبلوم تجارة مقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته 19 لفافة متوسطة الحجم من نبات البانجو وزنت حوالى 750 جراما ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تمكن الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه من ضبط المتهم "محمد.س.ح"25 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته 170 قرصا مخدرا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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