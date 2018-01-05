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"سقارة" وحملة لعلاج "فيروس سى" و"أم كلثوم".. مشروعات تخرج بـ"إعلام MSA"

الجمعة، 05 يناير 2018 08:10 م
"سقارة" وحملة لعلاج "فيروس سى" و"أم كلثوم".. مشروعات تخرج بـ"إعلام MSA" طلاب جامعة أكتوبر للعلوم


وائل ربيعى
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نظمت كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، حفلا لمناقشة مشروعات تخرج الطلاب، التى تضمت عددًا من المشروعات التى نفذها الطلاب بمختلف مناطق الجمهورية، وكان من بينها "Torenkyor" حملة للتعريف بمرض فيروس سى والآثار الناتجة عنه.

 

وتضمنت المشروعات أيضا، فيلما وثائيقا عن منطقة سقارة والآثار المختلفة التى تحتويها، حيث أكد الطلاب أن هناك آثار جذابة ولكنها تفتقر للاهتمام الكافى من جانب السياح المصريين والأجانب، وكان من بين مشرعات الطلاب فيلما تسجيليا عن حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، من خلال التسجيل فى مسقط رأسها وكذلك فى المتحف المخصص لها بعد الحصول على إذن من الجامعة لتسهيل الإجراءات فى هذا الأمر، كذلك مشروع يحمل اسم "أيزك" وهى منظمة تدعم الشباب وترعاهم وتدعم المهارات القيادية لديهم.

وتضمنت مشروعات تخرج الطلاب مشروعا عن إهمال الطفل فى مصر وكيف أنها مشكلة كبيرة ولا يوجد الوعى الكافى بها فى المجتمع المصرى، ومشروعا آخر عن مرض الشيزوفرنيا، الذى استهدف نشر الوعى المناسب لهذا المرض، حيث أجرى الطلاب لقاءات مع مسئولى المستشفيات والأطباء فى هذا المجال وكذلك عقدوا لقاءات مع المرضى، كما تضمنت المشروعات فيلما وثائقيا عن المتحف الفنى الإسلامى استهدف إظهار الآثار والخاصة به، ومشروعا آخر عبارة عن فيما وثائقيا عن مدارس الراهبات والرهبان فى مصر، وكذلك أنتج عدد من الطلاب فيلما آخر عن الحكم على الناس بالمظاهر والخطأ فى هذا الأمر.

وأكد الطلاب، خلال مناقشة المشاريع الخاصة بهم، أنهم تغلبوا على كافة المشكلات التى واجهتهم فى تنفيذ هذه المشروعات من خلال مساعدة أساتذهم فيها وتوجيههم، حيث شارك فى لجنة تحكيم المشروعات الخاصة بالطلاب عدد من أساتذة الكلية وهانى سمير، مخرج الأفلام الوثائقية.

على الجانب الآخر، ناقشت كلية الهندسة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، مشروعات التخرج لطلاب قسم العمارة الذى كان أحدها تصميما لمركز تجارى يقدم العديد من الخدمات لأفراد المجتمع فى الإسماعيلية الجديدة ويوفر فرص عمل أمام قناة السويس الجديد مباشرة، حيث أكد الطلاب أن هذا التصميم الجديد يوفر العديد من المزايا لأبناء المجتمع المحلى هناك.

 

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مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام
 
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طلاب جامعة أكتوبر للعلوم 
 
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مناقشة مشروعات التخرج 
 
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طالبات جامعة أكتوبر للعلوم
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مناقشة مشروعات تخرج طلاب كلية الإعلام 

 

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مشروعات تخرج الطلاب

 

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طالبات MSA 
 
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مناقشة مشروعات التخرج 

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كلية الاعلام

جامعة اكتوبر للعلوم

كلية الهندسة

مشروعات تخرج



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