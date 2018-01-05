سفر وعودة 921 مصريا وليبيا و167 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة





مطروح - حسن مشالى





أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 921 مصريا وليبيا و167 شاحنة، شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 758 إلى الجانب الليبى، بينهم 173 مصريا و585 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 163 بينهم 70 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 93 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ16 فبراير 2015، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 375 ألفا و =514 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 77 شاحنة إلى الجانب الليبي وعودة 90 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.