سعر اليورو اليوم الجمعة 5 -1-2018

سعر اليورو اليوم الجمعة 5 -1-2018الجمعة، 05 يناير 2018 12:26 م
اليورو - ارشيفية
رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الجمعة 5-1- 2018 ، وسجل 21.20 جنيه للشراء 21.44 جنيه للبيع فى آخر تحديثات البنك الأهلى .
سعر اليورو فى البنك المركزى
21.30 جنيه للشراء
21.43 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
21.20 جنيه للشراء
21.44 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
21.20 للشراء
21.47 للبيع
سعر اليورو فى بنك القاهرة
21.18 للشراء
21.36 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
21.20 للشراء
21.44 للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
21.16 للشراء
21.40 للبيع
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