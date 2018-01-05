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الجمعة، 05 يناير 2018 09:39 م
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سعر اليورو اليوم الجمعة 5 -1-2018

الجمعة، 05 يناير 2018 12:26 م
سعر اليورو اليوم الجمعة 5 -1-2018 اليورو - ارشيفية


رانيا فزاع
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استقر سعر العملة الأوروبية اليورو اليوم الجمعة 5-1- 2018 ، وسجل  21.20 جنيه للشراء 21.44 جنيه للبيع  فى آخر تحديثات البنك الأهلى .

سعر اليورو فى البنك المركزى

 

21.30 جنيه للشراء

21.43 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

 21.20 جنيه للشراء

21.44 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

  21.20 للشراء

21.47  للبيع

سعر اليورو فى بنك القاهرة

 21.18  للشراء

 21.36 جنيه للبيع

 سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

 21.20  للشراء

 21.44  للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

 21.16 للشراء

21.40 للبيع

 


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