سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-1-2018 فى مصر واستقرار العملة السعودية

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 5-1-2018 فى مصر واستقرار العملة السعوديةالجمعة، 05 يناير 2018 01:04 م
رانيا فزاع
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واصل سعر الريال السعودى، استقراره اليوم الجمعة 5- 1- 2018 ، مسجلا ثباتا على نفس سعر ختام التعاملات أمس والذى بلغ 4.70 جنيه للشراء، و 4.73 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك جاء فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوم فى مصر
جاء سعر الريال السعودى خلال التعاملات اليومية اليوم الجمعة كالتالى.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.70 جنيه للشراء
4.73جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.70 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
4.68 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.68 جنيه للشراء
4.73 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.67 جنيه للشراء
4.72 جنيه للبيع
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