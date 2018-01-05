زيادة مبيعات التجزئة فى ألمانيا بأكثر من التوقعات فى نوفمبر

زيادة مبيعات التجزئة فى ألمانيا بأكثر من التوقعات فى نوفمبرالجمعة، 05 يناير 2018 08:00 م
ألمانيا
برلين – رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الجمعة زيادة مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع فى نوفمبر مما يعزز الآمال بأن يكون الاستهلاك الخاص قاد النمو إلى الارتفاع فى أكبر اقتصاد أوروبى فى نهاية العام الماضى.
وأظهر المؤشر المتقلب، الذى غالبا ما يكون عرضة للتعديل، أن مبيعات التجزئة ارتفعت 2.3 % على أساس شهرى حسبما قال مكتب الإحصاءات الاتحادى، وفاق ذلك متوسط توقعات رويترز بزيادة نسبتها 1% وجاء بعد انخفاض نسبته 1% فى القراءة المعدلة لشهر أكتوبر.
وعلى أساس سنوى، ارتفعت مبيعات التجزئة 4.4 بالمئة متجاوزة متوسط توقعات رويترز بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة.
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