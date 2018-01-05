زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من موجة تسونامي

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من موجة تسوناميالجمعة، 05 يناير 2018 06:54 م
ريختر
(أ ش أ)
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تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو لهزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الوطنية اليابانية من موجة تسونامي.
وذكرت الهيئة، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن مركز الزلزال كان فى طوكيو، وعلى عمق 80 كيلو مترا تحت الأرض، وشعر بالهزة المواطنون فى جميع أنحاء إقليم طوكيو، و16 محافظة مجاورة وسط البلاد.
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