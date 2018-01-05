video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 06 يناير 2018 12:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من موجة تسونامي

الجمعة، 05 يناير 2018 06:54 م
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب اليابان وتحذيرات من موجة تسونامي ريختر


(أ ش أ)
إضافة تعليق


تعرضت العاصمة اليابانية طوكيو لهزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الوطنية اليابانية من موجة تسونامي.

وذكرت الهيئة، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أن مركز الزلزال كان فى طوكيو، وعلى عمق 80 كيلو مترا تحت الأرض، وشعر بالهزة المواطنون فى جميع أنحاء إقليم طوكيو، و16 محافظة مجاورة وسط البلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 1 .5 درجة على مقياس ريختر يضرب الجبل الأسود

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب منطقة تضم أكبر سدود السودان

زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران

زلزال

تسونامي

اليابان

اخبار اليابان



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة