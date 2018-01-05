رجال المباحث يتحرون عن باقى جرائم 3 من لصوص المدارس بالجمالية





كتب أحمد إسماعيل





يكثف رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، تحرياتهم لكشف أبعاد النشاط الإجرامى لـ عاملين وسائق سرقوا محتويات من مدرسة.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون والذى تضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة الجمالية للحالة الأمنية حيث اشتبهوا فى 3 أشخاص يستقلون السيارة رقم" أ أ ن 291 " وبفحصهم تبين أنهم كل من "محمد.ا.ع" 28 سنة، عامل، و"على.م.ع" 22 سنة، عامل ، و"إسلام.ط.ع" 23 سنة، سائق وبتفتيش السيارة عثرت القوة على خزينة حديدية و 4 "حلق" شباك حديد و 2 جوال بداخلهما كمية من الأجزاء البلاستيكية الخاصة بالصرف الصحى.

وبمناقشة الثلاثة عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من مدرسة العدوى الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " المغافلة "، حيث ينهى المتهم الأول والثانى بعض أعمال الترميمات بالمدرسة.

وباستدعاء مدير إدارة الأمن بالإدارة التعليمية تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة فتحرر لهم المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة فتولت التحقيق وقررت ما سبق.