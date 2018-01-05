رجال الأعمال تستضيف وزير التنمية المحلية ورئيس البورصة خلال الأسبوع الجارى

رجال الأعمال تستضيف وزير التنمية المحلية ورئيس البورصة خلال الأسبوع الجارىالجمعة، 05 يناير 2018 11:00 م
هشام الشريف وزير التنمية المحلية
كتب هانى الحوتى
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تعاود جمعية رجال الأعمال المصريين، استئناف نشاطها عقب عطلة أجازات رأس السنة الميلادية، وتستضيف الجمعية خلال الأسبوع الثانى من شهر يناير كلاً من محمد فريد رئيس البورصة المصرية بدعوة من لجنة البنوك يوم 9 يناير، كما تستضيف هشام الشريف وزير التنمية المحلية بدعوة من رئيس الجمعية.
وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاجتماع يهدف إلى إستعراض ومناقشة آخر مستجدات سوق المال المصرى وأهمية القيد بالبورصة، مشيراً إلى أن إستضافة الجمعية لرئيس البورصة يهدف إضاف لمناقشة دور سوق المال فى تمويل الشركات الساعية للنمو عبر توسيع قاعدة أعمالها.
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