رابطة تجار السيارات تكشف: تعطل مشروع مدينة السيارات فى القاهرة

رابطة تجار السيارات تكشف: تعطل مشروع مدينة السيارات فى القاهرةالجمعة، 05 يناير 2018 04:00 ص
سيارات
كتب : مصطفى عبد التواب
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كشفت رابطة تجار السيارات عن تأجيل مشروع مدينة السيارات نتيجة لرغبة من مسؤولى محافظة القاهرة بإدارة المشروع كحق انتفاع وليس تمليك للتجار الراغبين فى الحصول على قطعة أرض داخل المدينة، وهو الامر الذى قوبل بالرفض من قبل التجار لاعتبارهم بأن هذه مخاطرة نتيجة ضخ استثمارات لفترة مؤقتة بما فىى ذلك من عدم استقرار لتجارتهم.
ومن جانبه أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرابطة تمكنت خلال العام المنتهى من فض 55 نزاعا بقيمة 23 مليون جنيه سواء كانت هذه النزاعات بين التجار بعضهم البعض أو مقدمه من المستهلكين، مشيراً إلى أن 15% من الشكاوى لصالح المستهلكين، 85% من الشكاوى بين التجار، وهو ما يعنى بحسب قوله الانتهاء من نزاعات مؤجله منذ 8 أعوام، وانه لم يتبقى سوى 3 شكاوى فقط تفحصهم إدارة الرابطة.
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