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رئيس مدينة أبو رديس بجنوب سيناء: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة السيول

الجمعة، 05 يناير 2018 10:07 م
رئيس مدينة أبو رديس بجنوب سيناء: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة السيول طقس سيئ بمدينة أبو رديس


جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قال أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة أبورديس، بجنوب سيناء، إنه يتابع عملية السيول التى تعرضت لها المدينة، حيث تدفقت المياه باتجاه سدة وادى بعبع، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى طارئ.

وأضاف رئيس المدينة أنه تم إبلاغ اللواء محمود عيسى السكرتير العام وغرفة عمليات المحافظة، وتجمعت المياه بحيرة سدة وادى بعبع بارتفاع خمس سنتيمتر وتوقف تدفق مياه السيول وعادت الأمور إلى طبيعتها.

وكانت محافظة جنوب سيناء شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار فى سوء الأحوال الجوية، حيث تعرضت بعض المدن إلى غيوم ورياح شديدة مصحوبة بالرمال والأتربة مع احتمال سقوط أمطار، وأغلق ميناءى نوبيع البحرى وشرم الشيخ البحرى لشدة الرياح وارتفاع الأمواج.

قال اللواء خالد متولى، مدير عام إدارة العمليات الأزمات والطوارئ بالمحافظة، إن الطقس غير مستقر بالمحافظة، حيث تشهد المحافظة غيوما ورياحا مصحوبة بالأتربة.

وأضاف مدير العمليات أن جميع طرق المحافظة مفتوحة أمام القادمين والمغادرين، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن بالمعدات الثقيلة على الطرق تحسبا لهطول أمطار.

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، رفع درجات الاستعداد القصوى بجميع المدن والمعنيين من دفاع مدنى ومرور وشركة المياه بكل المدن مع الدفع بالمعدات الثقيلة إلى المناطق المتوقع تعرضها الأمطار والسيول.

 

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