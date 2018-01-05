رئيس مدنية أوسيم يعلن إعدام 300 طن مواد غذائية فاسدة بعد ضبطها بساعات





كتب محمود أحمد عطا





شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أوسيم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لضبط أكبر كمية مواد غذائية فاسدة بأوسيم .

وأشار الدكتور علاء فتحى، رئيس مجلس المدنية أوسيم، إلى كثرة بلاغات من المواطنين بوجود بعض البائعين أمام المدارس يبع المواد الغذائية مجهولة المصدر.

وتم شن حملات مكبرة لمصادرة المواد الغذائية من أمام المدارس، بعد ذلك تم التنسيق مع رجال الشرطة، على 10 مخازن وتم مصادرة 300 طن شيبسي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فى مخازن ببرطس بمركز أوسيم بالجيزة، كانت معدة لتوزيعها على طلاب المدارس من قبل الباعة الجائلين، بما تحمله من مخاطر صحية تصل للإصابة بمرض السرطان.



المواد الغذائية

وأضاف :"كان هناك أغلفة جديدة مزورة لتجهيز المواد الغذائية بأسماء أخرى، بماركات شيبسى لتعبئة المواد غير صالحة".



نائب رئيس مجلس المدنية



وأوضح فتحى، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل حملة رقابية برئاسته ضمت الدكتور فرج عبد العاطى نائب رئيس مركز ومدينة أوسيم، وسيد كامل سيد مفتش تموين، طبقا لتكليفات اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، على إثر البلاغات التى تلقاها من إدارات المدارس بانتشار الأغذية الفاسدة حول المدارس وتوجيهاته بمحاصرتها وتتبع مصدرها.



مواد غذئية



تم عمل محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة إعدام هذه المضبوطات المنتهية الصلاحية.