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الجمعة، 05 يناير 2018 12:25 م
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رئيس لجنة الاتصالات بأمريكا يلغى مشاركته فى معرض بسبب تهديدات بالقتل

الجمعة، 05 يناير 2018 07:56 ص
رئيس لجنة الاتصالات بأمريكا يلغى مشاركته فى معرض بسبب تهديدات بالقتل البيت الأبيض- أرشيفية


(رويترز)
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ألغى أجيت باى رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية مشاركته فى الأسبوع المقبل فى معرض ضخم للمنتجات الإلكترونية الاستهلاكية فى لاس فيجاس، بعد تلقيه تهديدات غير محددة بالقتل، وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر يوم الخميس.

وتلقى باى تهديدات بالقتل فى تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعى، كما وضعت إشارات ضده قرب منزله. وأيد باى اقتراحا مثيرا للجدل تمت الموافقة عليه فى ديسمبر لإلغاء قواعد الحيادية فى الانترنت التى تعود لعهد إدارة باراك أوباما.

وأكدت اللجنة يوم الخميس، أن باى لن يحضر معرض السلع الالكترونية الاستهلاكية، ولكنها امتنعت عن ذكر سبب ذلك. وقال بريان هارت المتحدث باسم لجنة الاتصالات الاتحادية "لا نعلق على الإجراءات أو المخاوف الأمنية".

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن عدة أجهزة أمنية تشارك فى التحقيق فى هذه التهديدات.

وأصدرت جمعية التكنولوجيا الاستهلاكية بيانا مقتضبا قال إن باى لن يتمكن من الحضور. وقال رئيس الجمعية جارى شابيرو إن باى "وأسرته تعرضا لهجمات وتهديدات ضارية ومباشرة وأتفق مع أى قرار يتخذه بشأن تنقلاته الخاصة".

وتوقف اجتماع عقدته لجنة الاتصالات الاتحادية الشهر الماضى وتضمن تصويتا على حيادية الانترنت بسبب تهديد بوجود قنبلة مما دفع مسؤولى الأمن إلى إخلاء القاعة التى كان الاجتماع يعقد فيها لفترة وجيزة.

 

 


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