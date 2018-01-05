رئيس سلطة الطيران المدنى: حادث الأقصر عارض.. ورحلات البالون مستمرة





كتبت رحاب نبيل





أكد المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى ، أن حادث سقوط البالون الطائر التابع لإحدى الشركات الذي وقع بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة ، عارض، مشيرا إلى استمرار رحلات البالون الطائر دون توقف.

وأضاف رئيس السلطة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هناك لجنة فنية من سلطة الطيران المدنى ولجنة تحليل الحوادث ، للتحقيق فى ملابسات الحادث وسبب انحراف البالون وهبوطه بقوة.

وأكد أن حالة الجو فى الأقصر كانت تسمح بإقلاع رحلات البالون، لافتا إلى تنظيم 22 رحلة بواسطة 7 شركات، هبطت جميعها بسلام، وانحرف أحدهم وهبط بشكل قوي وكان علي متنه 20 راكبا ، ما أدى إلى وفاة سائح وإصابة آخرين.