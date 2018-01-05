رئيس سلطة الطيران المدنى: حادث الأقصر عارض.. ورحلات البالون مستمرة

رئيس سلطة الطيران المدنى: حادث الأقصر عارض.. ورحلات البالون مستمرةالجمعة، 05 يناير 2018 02:44 م
بالون الأقصر
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
أكد المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى ، أن حادث سقوط البالون الطائر التابع لإحدى الشركات الذي وقع بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة ، عارض، مشيرا إلى استمرار رحلات البالون الطائر دون توقف.
وأضاف رئيس السلطة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هناك لجنة فنية من سلطة الطيران المدنى ولجنة تحليل الحوادث ، للتحقيق فى ملابسات الحادث وسبب انحراف البالون وهبوطه بقوة.
وأكد أن حالة الجو فى الأقصر كانت تسمح بإقلاع رحلات البالون، لافتا إلى تنظيم 22 رحلة بواسطة 7 شركات، هبطت جميعها بسلام، وانحرف أحدهم وهبط بشكل قوي وكان علي متنه 20 راكبا ، ما أدى إلى وفاة سائح وإصابة آخرين.
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة