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رئيس سلطة الطيران المدنى: حادث الأقصر عارض.. ورحلات البالون مستمرة

الجمعة، 05 يناير 2018 02:44 م
رئيس سلطة الطيران المدنى: حادث الأقصر عارض.. ورحلات البالون مستمرة بالون الأقصر


كتبت رحاب نبيل
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أكد المهندس هانى العدوى رئيس سلطة الطيران المدنى ، أن حادث سقوط البالون الطائر التابع لإحدى الشركات الذي وقع بمحافظة الأقصر صباح اليوم الجمعة ، عارض، مشيرا إلى استمرار رحلات البالون الطائر دون توقف.
 
وأضاف رئيس السلطة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن هناك لجنة فنية من سلطة الطيران المدنى ولجنة تحليل الحوادث ، للتحقيق فى ملابسات الحادث وسبب انحراف البالون وهبوطه بقوة.
 
 
وأكد أن حالة الجو فى الأقصر كانت تسمح بإقلاع رحلات البالون، لافتا إلى تنظيم 22 رحلة بواسطة 7 شركات، هبطت جميعها بسلام، وانحرف أحدهم وهبط بشكل قوي وكان علي متنه 20 راكبا ، ما أدى إلى وفاة سائح وإصابة آخرين.

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ننشر أسماء المتوفى والمصابين الأجانب فى حادث ارتطام بالون طائر بالأقصر

رئيس سلطة الطيران

الأقصر

حادث سقوط البالون



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