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رئيس حزب القوات اللبنانية يبحث مع السفير السعودى الجديد سبل تعزيز العلاقات

الجمعة، 05 يناير 2018 03:58 م
رئيس حزب القوات اللبنانية يبحث مع السفير السعودى الجديد سبل تعزيز العلاقات رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع


كتب: هانى محمد
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع السفير السعودى الجديد فى لبنان وليد اليعقوب فى حضور وزير الإعلام ملحم الرياشى.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس حزب القوات اللبنانية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن اللقاء استغرق ساعة من الوقت، وبحث تعزيز العلاقات بين لبنان والسعوديّة بعد تعيين وليد اليعقوب  سفيراً للمملكة لدى بيروت.

ورحّب رئيس "القوّات" بالسفير السعودى قائلا: "كان لى شرف استقبال السفير السعودى فى لبنان بالرغم من أن المملكة ليست بحاجة إلى سفير فى لبنان"، معتبراً أن "ما حصل فى الشهرين الماضيين فى العلاقة بين لبنان والمملكة هو غيمة صيف، كما نشهد فى بعض الأوقات بين الأصدقاء والدول الحليفة".

وشدد على أن "هذه الغيمة مرّت بسرعة ولم تترك أى أثر على العلاقة التاريخيّة بين البلدين".  ودعا جعجع الجميع إلى أن "يتذكر تاريخ هذه العلاقة وألا يتركوا بعض المصطادين فى الماء العكر أن يختزلوا علاقة لبنان بالمملكة بهذه الغيمة التى مرّت. إنطلاقاً من هنا علينا أن نسعى جاهدين لإعادة هذه العلاقة التاريخيّة بين البلدين إلى سابق عهدها، لا سيما أن لبنان لم ير يوماً من المملكة سوى الخير وليعلمنا بمعطياته من يرى عكس ذلك".

وأكّد جعجع "وجوب إلتزام جميع الافرقاء فى لبنان بسياسة النأى بالنفس وخصوصاً لجهة عدم التعرّض للمملكة العربيّة السعوديّة التى لم تسىء يوماً للبنان، مشيراً إلى أنه "لو حصل، لا سمح الله، أن أساءت إليه فسنكون لها بالمرصاد"، ومشدداً على أنه "يجب ألا نعرّض المصلحة اللبنانيّة للخطر لأسباب ومصالح وغايات إقليميّة لا علاقة لبلدنا بها".  وحين سئل عن أن رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون يعتبر أن المملكة أساءت للبنان عبر احتجازها رئيس الحكومة سعد الحريري، أجاب جعجع: " أترك الرد على هذه التفاصيل للرئيس الحريرى المعنى المباشر بما حصل، ولكن إذا ظنينا بالأسوأ فى أن هناك غيمة صيف مرّت فعلينا المضى قدماً نحو الأفق الأرحب لا أن نقف فى ظلها".  وعما إذا كان سيلتقى الرئيس الحريرى قريباً أجاب رئيس "القوّات": "لنرى..."


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