رئيس جامعة المنصورة: قاعات الامتحانات والكنترولات تخضع للمراقبة 24 ساعة





الدقهلية - محمد حيزة





قال الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، إن عملية الامتحانات تسير وفق الجدول الزمنى لها، وأن جميع قاعات الامتحانات والكنترولات تخضع للمراقبة طوال 24 ساعة كما تم تزويدها بإجراءات الأمان والسلامة، حيث يقوم بأداء الامتحانات هذا العام 150 ألف طالب وطالبة يدرسون فى 18 كلية مختلفة.

وأضاف القناوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كافة أعمال الامتحانات ستنتهى يوم الخميس 18 يناير، وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت، 20 يناير، حتى الخميس 1 فبراير.

كما سيتم بدء الدراسة للفصل الدراسة الثانى اعتبارا من السبت 3 فبراير وستكون نهاية الفصل الدراسى الثانى الخميس 25 مايو، وستكون مدة الدراسة للفصل الدراسى الثانى 15 أسبوع وستبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من 2 يونيو حتى الخميس، 29 يونيو، ولمدة 4 أسابيع.