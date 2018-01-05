رئيس تجار المحمول يكشف لـ"يلا أونلاين" عن تفاصيل أزمة بيع الخطوط

كتب - حسن رمضان

أكد محمد المهدي، الرئيس الشرفى لنقابة تجار المحمول والاتصالات، أن تجار المحمول يمرون حاليا بمأساة حقيقة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بين التجار خلال أيام، من أجل تحديد المطالب التى سيتم عرضها على الشركات فى محاولة للخروج من أزمة تحديد عدد الخطوط المسموح ببيعها لدى التاجر إلى 50 خط بحد أقصى.

وأوضح "المهدي"، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "يلا أونلاين" على نغم إف إم، أن تخفيض عدد الخطوط المسموح ببيعها داخل الفروع بـ50 خطا فقط يعد أمرا غير عادل، لافتا إلى أنه لا يعقل أن يتم معاقبة 50 ألف تاجر بسبب خروج 5 أو 6 تجار عن الإطار التنظيمى الذى سبق تعميمه على الجميع.

وقال المهدي: "التاجر بياخد الخط من الشركة بـ15 جنيها وبيبعه بمكسب 3 أو 5 جنيها فقط، يعنى كده التاجر اللى هيبيع 50 خط هيوصل لمكسب حوالى 250 جنيه فقط، ده رقم ضعيف جدا، وحرام يتم تطبيقه عى الجميع".

وأشار "المهدي" إلى أن مسؤولى جهاز تنظيم الاتصالات يتهربون من الرد على تجار المحمول بداعى أن القرار تم إبلاغه للشركات وليس للتجار، وهو ما يجعل الأمور متأزمة خاصة وأننا نريد أن نصل لحل يرضى جميع الأطراف، ونحن حريصون لأبعد مدى على الوقوف بجانب الدولة.

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص فى التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس فى تمام الرابعة مساء، عبر محطة نغم إف إم على تردد ١٠٥.٣، ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، وتنتجه شركة pod بالتعاون مع بروموميديا.