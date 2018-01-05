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الجمعة، 05 يناير 2018 07:34 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع السفير المصرى العلاقات بين البلدين

الجمعة، 05 يناير 2018 04:22 م
رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع السفير المصرى العلاقات بين البلدين رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى


بيروت (أ ش أ)
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استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مع السفير المصرى ببيروت نزيه النجاري، الأوضاع والعلاقات بين لبنان ومصر وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

وقال النجارى فى تصريح اليوم الجمعة - إن رئيس الوزراء اللبنانى استعرض معه عددا من الملفات الإقليمية والثنائية والتى كانت موضع بحث خلال زيارة الحريرى الأخيرة لمصر، مضيفا "أننا نسعى دائما لكى تكون العلاقات بين البلدين متينة وأن يتم تعزيزها اقتصاديا"، مضيفا "ما يهمنا دائما فى مصر هو دعم لبنان فى كافة المجالات". 


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