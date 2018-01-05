رئيس الوزراء اللبنانى يستعرض مع السفير المصرى العلاقات بين البلدين





بيروت (أ ش أ)





استعرض رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مع السفير المصرى ببيروت نزيه النجاري، الأوضاع والعلاقات بين لبنان ومصر وسبل تطويرها فى كافة المجالات.

وقال النجارى فى تصريح اليوم الجمعة - إن رئيس الوزراء اللبنانى استعرض معه عددا من الملفات الإقليمية والثنائية والتى كانت موضع بحث خلال زيارة الحريرى الأخيرة لمصر، مضيفا "أننا نسعى دائما لكى تكون العلاقات بين البلدين متينة وأن يتم تعزيزها اقتصاديا"، مضيفا "ما يهمنا دائما فى مصر هو دعم لبنان فى كافة المجالات".