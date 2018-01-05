رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس على افتتاح كاتدرائية العاصمة الإدارية





سارة علام





قدم الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بالإنابة عن المجلس الإنجيلى العام والشعب الإنجيلى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته وإيفاده كريم الديوانى الأمين بالرئاسة، مندوبا عنه لحضور احتفال الطائفة بعيد الميلاد.

كما وجه رئيس الطائفة الشكر فى كلمته خلال الاحتفال للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان القائم بأعمال رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على تهنئتهم.

وأضاف زكى: "نهنئ البابا تواضروس الثانى والشعب المصرى بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وتناول القس زكى فى عظته الدروس المستفادة من قصة السيد المسيح، مؤكدًا أن اختيار مصر لتهرب إليها العائلة المقدسة من ظلم هيرودس يؤكد أنها الملجأ الآمن.

وأكد أن ميلاد المسيح كان معجزة ونبوءة، فقد ولد من السيدة مريم العذراء وهو حدث غير قابل للتكرار، وقال إن "دولة إسرائيل الحالية ما هى إلا كيان سياسى تشكل بأدوات سياسية وعسكرية وليست تحقيقا لأى نبوءة دينية"، مضيفًا: "تحتاج الكنيسة لفهم عميق لمفهوم ميلاد السيد المسيح من مساعدة الفقراء والقضاء على نوع من التمييز والاهتمام بالفقراء والمهمشين".