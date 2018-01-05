video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس البرلمان العراقى: أولويات الدولة إعادة النازحين إلى مناطقهم

الجمعة، 05 يناير 2018 04:27 م
رئيس البرلمان العراقى: أولويات الدولة إعادة النازحين إلى مناطقهم البرلمان العراقى


بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق


أكد رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، اليوم الجمعة، أن من أولويات الدولة إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد الجبورى - خلال زيارته مدينة الموصل القديمة وفقا لقناة "العراقية  الإخبارية" أن الدولة معنية بالتعويض وإعادة إعمار المحافظة وعودة الحياة لطبيعتها فيها، مشيرا إلى أن أهالى الموصل قدموا تضحيات كبيرة وكان لهم جهد فى إعادة الاستقرار بعد تحرير المدينة من تنظيم "داعش " الإرهابى.

وأشار إلى الجانب الخدمى فى المحافظ يحتاج إلى جهد أكبر لأن البنية التحتية للمدينة تعرضت لخراب كبير من قبل التنظيمات الإرهابية .

كان قد وصل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى صباح اليوم الجمعة إلى مدينة الموصل وتعد الزيارة الأولى للجبورى منذ الاعلان رسميا عن تحرير مدنية الموصل بالكامل .

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى كان قد أعلن فى 10 يوليو العام الماضى تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس البرلمان العراقى: لم يتم تحديد موعد نهائى لإجراء الانتخابات

رئيس البرلمان العراقى: قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يقوض حل الدولتين

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة