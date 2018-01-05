رئيس البرلمان العراقى: أولويات الدولة إعادة النازحين إلى مناطقهم





بغداد (أ ش أ)





أكد رئيس مجلس النواب العراقى، سليم الجبورى، اليوم الجمعة، أن من أولويات الدولة إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وأكد الجبورى - خلال زيارته مدينة الموصل القديمة وفقا لقناة "العراقية الإخبارية" أن الدولة معنية بالتعويض وإعادة إعمار المحافظة وعودة الحياة لطبيعتها فيها، مشيرا إلى أن أهالى الموصل قدموا تضحيات كبيرة وكان لهم جهد فى إعادة الاستقرار بعد تحرير المدينة من تنظيم "داعش " الإرهابى.

وأشار إلى الجانب الخدمى فى المحافظ يحتاج إلى جهد أكبر لأن البنية التحتية للمدينة تعرضت لخراب كبير من قبل التنظيمات الإرهابية .

كان قد وصل رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى صباح اليوم الجمعة إلى مدينة الموصل وتعد الزيارة الأولى للجبورى منذ الاعلان رسميا عن تحرير مدنية الموصل بالكامل .

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى كان قد أعلن فى 10 يوليو العام الماضى تحرير المدينة بالكامل على يد القوات العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.