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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بإجازة نصف العام الدراسى

الجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بإجازة نصف العام الدراسى وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد


كتب – سيد الخلفاوى
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
وزارة الصحة:
 
 
 
وزارة التضامن الاجتماعى: 
 
 
 
وزارة التموين: 
 
 
وزارة الإسكان: 
 
 
 
وزارة الأوقاف: 
 
 
وزارة التعليم العالى: 
 
 
وزارة النقل: 
 
 
 
وزارة الزراعة:
 
وزارة الرى: 
 
 
وزارة القوى العاملة:
 
 

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