دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بإجازة نصف العام الدراسى

دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تشغيل قطارات إضافية بإجازة نصف العام الدراسىالجمعة، 05 يناير 2018 12:00 ص
وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد
كتب – سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التربية والتعليم:
وزارة الصحة:
وزارة التضامن الاجتماعى:
وزارة التموين:
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
وزارة التعليم العالى:
وزارة النقل:
وزارة الزراعة:
وزارة الرى:
وزارة القوى العاملة:
إضافة تعليق
الفراعنة أسياد أفريقيا فى احتفالية الكاف 2017 ..منتخب مصر يتربع على العرش بالتأهل للمونديال ونهائى الكان..كوبر يتخلص من لقب المنحوس بجائزة أفضل مدرب..والعالمى محمد صلاح يتوج أفضل لاعب فى القارة السمراء
"الوطنية للانتخابات": غلق قاعدة البيانات عقب دعوتهم للاقتراع الاثنين.. المتحدث باسم الهيئة: نتواصل مع الجهات المعنية للترتيب.. والمغتربون يصوتون فى أى مكان بعد تسجيل بياناتهم بالشهر العقارى والمحاكم الابتدائية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة