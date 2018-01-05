دراسة: النوم أقل من 8 ساعات ليلا يؤدى الى الاصابة بالاكتئاب





كتبت أمل علام





ذكرت صحيفة " ZEE " الهندية فى تقرير لها اليوم، أن اضطرابات النوم تؤدى إلى زيادة صعوبة تحويل الانتباه أو التركيز بعيدا عن الأفكار السلبية، ما يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب.

وتتساءل الجريدة هل أنت فى العادة تنام أقل من 8 ساعات ليلا ؟ احذر ، ربما تكون أكثر عرضه لمخاطر الإصابة بالاكتئاب والقلق وفقا لما أكدته الدراسات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن أن تؤدى اضطرابات النوم إلى زيادة صعوبة تحويل الانتباه بعيدا عن الأفكار السلبية ، فى حين أن الآخرين الذين يتمتعون بنوم أكثر قادرين على التخلص من أفكارهم السلبية ، وهذا يعنى أن عدم كفاية النوم هو جزء مهم فى حياة الناس.

من جانبه، أضاف ميريديث كولز الأستاذ بجامعة " Binghamton "بنيويورك يعتقد أن هذه الأفكار السلبية تترك الناس عرضة لأنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية مثل القلق ، والاكتئاب.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة للدراسة التى نشرت فى مجلة "ScienceDirect"، قام الفريق بتقييم توقيت ،ومدة النوم لدى الأفراد ذوى المستويات المتوسطة إلى العالية من الأفكار السلبية المتكررة "على سبيل المثال، القلق وتكرار التذكر".

وتعرض المشاركون إلى صور مختلفة تهدف إلى تحفيز الاستجابة العاطفية، وتتبع الباحثون انتباههم من خلال حركات العين.

وأضاف التقرير أن توقيت، ومدة النوم قد تسهم أيضا فى علاج الاضطرابات النفسية، وهى النتيجة التى يمكن أن تسمح للعلماء النفسيين لعلاج القلق والاكتئاب عن طريق تحويل النوم المرضى إلى وقت أكثر صحة.