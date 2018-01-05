حى السلام أول: انتهاء تطوير الطرق المرورية بمدينة السلام





كتب سيد الخلفاوى





أكد اللواء خالد محمد شحاته رئيس حى السلام أول، أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة الطرق المرورية بمدينة السلام، حيث تم تطوير ورفع كفاءة منطقة شارع الثلاجة والشوارع الفرعية المجاورة.

وأضاف رئيس حى السلام، فى تصريح له، أنه فى إطار مواجة جشع التجار والرقابة على السلع الغذائية بالأسواق، وتشديد الرقابة على محلات الجزارة والمجمدات والمخابز ومحلات الدواجن ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية والإلتزام بالمواصفات والجودة والاشتراطات الصحية لوصول الغذاء الأمن للمستهلك والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.