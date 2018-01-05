حالة الطقس اليوم الجمعة 5/1/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب





نقدم "اليوم السابع" توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وحلايب وشلاتين.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن يسود طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ويستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون مضطربا جدا، وارتفاع الأمواج يصل فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج فيه من اثنين إلى اثنين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لُتصبح دون مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.

ويكون الطقس عاصفاً و بارداً و غائماً و ماطراً بغزارة في أغلب مناطق المملكة، مع حدوث الرعد و تساقط البَرَد، حيث تعبر البلاد تدريجياً جبهة هوائية باردة تابعة لهذا المنخفض الجوي.

الرياح تكون جنوبية غربية قوية السرعة، مع هبات شديدة على فترات تصل سرعتها إلى 100كم/ساعة، مثيرة للغبار والعواصف الرملية في مناطق البادية الجنوبية والشرقية التي لن تتعرض لأمطار.

في خليج العقبة:

- الرياح: جنوبية، نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (30-60 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلاً:

يستمر الطقس عاصفاً و بارداً و غائماً و ماطراً بغزارة في أغلب مناطق المملكة، مع حدوث الرعد و تساقط البَرَد و تشكل الضباب فوق المُرتفعات.

الرياح تكون جنوبية غربية إلى غربية قوية السرعة، مع هبات شديدة على فترات تقترب سرعة هباتها من حاجز 100كم/ساعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً وبارداً وعاصفاً وماطراً فوق كافة المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بزخات البرد والعواصف الرعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات شديدة احيانا.