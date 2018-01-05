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تيلرسون: لم أشكك يوما فى أهلية دونالد ترامب لممارسة مهامه

الجمعة، 05 يناير 2018 11:06 م
تيلرسون: لم أشكك يوما فى أهلية دونالد ترامب لممارسة مهامه تيلرسون ودونالد


(أ ف ب)
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قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تليرسون، فى مقابلة مع قناة سى إن إن إنه لم يشكك يوما فى أهلية دونالد ترامب لممارسة مهامه، فى وقت يستعر الجدل حول كتاب عن شخصية الرئيس الأمريكي.

وقال تيلرسون فى المقابلة التى بثت الجمعة: "لم يسبق أن شككت يوما باهليته العقلية"، مضيفا "ليس لدى اى سبب للتشكيك باهليته العقلية".

وسئل تليرسون عن الأمر إثر صدور كتاب "فاير اند فيوري" للصحفى مايكل وولف قال فيه أن البيت الأبيض يخضغ لتقلب مزاج الرئيس. ووصف ترامب الكتاب بأنه "زيف".

وأضاف تليرسون "هو ليس مثل الرئيس السابق، ولهذا اختاره الأمريكيون، كانوا يريدون التغيير. وتعلمت خلال العام كيف أحسن علاقتى بالرئيس بهدف تزويده بالمعلومات التى يحتاجها لاتخاذ قرارات جيدة".

 

          


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