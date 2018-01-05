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توقف حركة الصيد فى ميناء بورسعيد بسبب الرياح الشديدة لنوة عيد الميلاد

الجمعة، 05 يناير 2018 03:55 م
توقف حركة الصيد فى ميناء بورسعيد بسبب الرياح الشديدة لنوة عيد الميلاد رياح وأتربة فى ميناء بورسعيد


بورسعيد - محمد فرج
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أكد محمد السحراوى نقيب الصيادين ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بتوقف حركة الصيد بالميناء، نظرا لظروف الطقس السئ وارتفاع الأمواج لـ3,5 متر، وسرعة الرياح لـ35 عقدة فى الساعة.

وقال "السحرواى" إن نوة عيد الميلاد أحد الأسباب الرئيسية التى أدت إلى عزوف الصيادين، لمواجهة الأمواج والرياح الشديدة، حرصا على طاقم البحرية من الصيادين، ولعدم تعرضهم لمخاطر لسوء الأحوال الجوية التى تعود لـنوة عيد الميلاد التى تستمر على مدار 4 أيام.

وأضاف نقيب الصيادين، أن صيادى عزبة البرج والبرلس دخولوا بمراكب الصيد الميناء، بسبب اضطراب أحوال الطقس، على أن يتم استئناف العمل ومغادرة الميناء بعد تحسن حالة الجو وانتهاء نوة عيد الميلاد.

 


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