توفير 1400 أسطوانة بوتاجاز بمستودع بوتاجاسكو لقرية مشطا بسوهاج





سوهاج – عمرو خلف





أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج عن توفير 1400 أسطوانة بوتاجاز بمستودع بوتاجاسكو وأحد المستودعات الاهلية لصالح قرية مشطا وتحت إشراف مفتشي التموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة طما لتوزيعها علي الأهالي ، وذلك في استجابة من المحافظ لشكوى أهالى القرية من ارتفاع سعر البيع لأسطوانة البوتاجاز.

وكلف المحافظ فى بيان له، مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما ومديرية التموين وإدارة المتابعة بالديوان العام بمتابعة توفير أسطوانات البوتاجاز بقرية مشطا بعد شكوى المواطنبن من عدم توفرها.

وأكد احمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه لا توجد أى أزمة فى توفير اسطوانات البوتاجاز وان المستودعات بقرية مشطا تخضع لمتابعة مستمرة من إدارة التموين والوحدة المحلية لبيع الاسطوانة طبقا للأسعار المحددة .

وأوضح شاكر ان الربط الشهري لعدد اسطوانات البوتاجاز لقرية مشطا هو 7560 اسطوانة على مدار الشهر وتم توزبع 1200 اسطوانة من بداية الشهر الحالى وجاري توزيع باقى الكمية على مدار الشهر.

وشدد المحافظ على مفتشي مديرية التموين ، ومباحث التموين ، ومسئولي الوحدة المحلية بالمراكز والمدن والقري، وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالمتابعة المستمرة ومراقبة توزيع اسطوانات البوتاجاز بالمستودعات ، تحت إشراف مديرية التموين بالمحافظة ، وتشديد الرقابة علي مستودعات ومنافذ بيع اسطوانات البوتاجاز خلال الفترة القادمة.

وفى سياق متصل ، قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن ما تقوم به الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة فى اطار الاستعدادات لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد هو واجبهم؛ حيث تقوم جميع الوحدات المحلية بحملات النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والمدن والقرى وخاصة الشوارع المحيطة بكنائس ومطرانيات سوهاج، مع قرب أعياد الميلاد، مقدما التهاني للأخوة المسيحيين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لأعمال التجميل والنظافة بمحيط كنيسة مارجرجس بسوهاج ، ومطرانيه الأقباط الارثوذكس باخميم اليوم الجمعة لمتابعة عمل الوحدات المحلية واستعدادات الأجهزة التنفيذية والأمنية لاستقبال عيد الميلاد المجيد بسوهاج .

وأشاد الأنبا باخوم مطران الأقباط الأرثوذكس بسوهاج والمنشاة والمراغة ، والأنبا بسادة مطران الاقباط الارثوذكس باخميم وساقلته ورجال الدين المسيحى بمجهودات الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وما تقوم بها أجهزة المحافظة والوحدات المحلية من استعدادات للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.