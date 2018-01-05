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تعليم كفر الشيخ: تطبيق خطة الإخلاء لمدة 3 أسابيع فى مدارس المحافظة

الجمعة، 05 يناير 2018 04:00 ص
تعليم كفر الشيخ: تطبيق خطة الإخلاء لمدة 3 أسابيع فى مدارس المحافظة صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن تطبيق خطة الإخلاء بالمدارس بدءًا من الفصل الدراسى الثانى ولمدة 3 أسابيع.

وقال عثمان، إن خطة الإخلاء سيتم تطبيقها فى كل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة لكل أسبوع، فمدارس التعليم الابتدائى تطبق خطة الإخلاء فى الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى، وتطبيق مدارس المرحلة الإعدادية الخطة فى الأسبوع الثانى، وتطبق مدارس التعليم الثانوى العام والفنى فى الأسبوع الثالث.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تطبيق خطة الإخلاء فى جميع مدارس الجمهورية تجنباً لما قد يحمد عقباه فى حالة حدوث كوراث أو أزمات، مؤكدًا أن الهدف من تطبيق خطة الإخلاء كل 3 أشهر تفادى الأخطاء، مشيرًا أن هناك أكثر من 200 مدرسة طبق خطة الإخلاء خلال الفصل الدراسى الأول.


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