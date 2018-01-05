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تعطل قطار شربين المنصورة بعد سقوط شجرة على القضبان بسبب سوء حالة الطقس

الجمعة، 05 يناير 2018 04:03 م
تعطل قطار شربين المنصورة بعد سقوط شجرة على القضبان بسبب سوء حالة الطقس قطار - أرشيفية


الدقهلية - شريف الديب
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تسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، فى تعطل قطار شربين المنصورة بعد سقوط شجرة على القضبان أمام قرية نقولة التابعة لمركز شربين.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد خيرى مدير مباحث المديرية، بورودد بلاغ إلى مركز شرطة شربين، بالمحضر رقم 12 أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة بتاريخه يتضمن ورود بلاغ للمراقبة المركزية بالمنصورة من قائد القطار رقم " 497 ركاب " جرار رقم 3808 القادم من بلقاس باتجاه شربين، بأنه أثناء السير مابين محطتى "بسنديلة / شربين" تلاحظ له سقوط شجرة على شريط السكة الحديد أمام قرية "نقولة" دائرة المركز، نتيجة الرياح، وتوقف القطار بالقرب منها.

انتقل مأمور وضباط المركز، وتبين رفع الأهالى للشجرة واستأنف سير القطار، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات أو تأخير فى ثمة قطارات أخرى، بينما أسفر ذلك تأخر القطار المشار إليه لمدة 30 دقيقة، وأُعيد قيد المحضر برقم 140/ 2018 إدارى مركز شربين، وجارى العرض على النيابة.


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