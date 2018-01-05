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تعرف فى 15 معلومة على منطقة وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر

الجمعة، 05 يناير 2018 12:45 ص
تعرف فى 15 معلومة على منطقة وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر آثار الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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تضم محافظة الأقصر عشرات المقابر الفرعونية القديمة فى البر الغربى بالمدينة الجنائزية رقم واحد فى التاريخ، والتى تسمى "مقابر وادى الملوك"، والتى تعتبر المدينة الجنائزية للملوك منذ مئات السنين، وكان يطلق عليها اسم الوادى العظيم لكثرة مقابر الملوك داخلها.

 

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات للقراء:

1- مقابر وادى الملوك أشهر المقابر التاريخية فى العالم حيث قام الفراعنة بدفن ملوكهم خلال 500 سنة بتلك المنطقة.

2- اختار ملوك الأسر الفرعونية المنطقة مقابر لهم فى غرب طيبة لحفظ محتويات مقابرهم من السرقات.

3- المصرى القديم كان يهتم بحفظ الجسد وتحنيطه وضعه فى مكان آمن للحياة الأخرى.

4- حجرة الدفن عند القدماء المصريين كانت تحت الهرم وداخله بالنسبة للملوك وتحت المقابر بالنسبة للأفراد.

5- تغيرت أفكار الفراعنة لدفن ملوكهم من الأهرام إلى المقابر المدفونة فى باطن الأرض بعد تكرار السرقات.

6- عرف وادى الملوك قديما باسم "المدينة الجنائزية الملكية العظمى لملايين السنين من حياة الفرعون وقوته وصحته بغرب طيبة" وكان إسمها بالهيروغليفية (تا سيخت ماعت) بمعنى الوادى العظيم.

7- عدد المقابر المكتشفة بوادى الملوك حتى يبلغ حوالى 63 مقبرة منها ملكية وأخرى غير ملكية.

8- مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون من أشهر مقابر وادى الملوك التى أحدث ضجة فى العالم لدى اكتشافها على يد هاورد كارتر.

9- من أبرز حجر دفن وادى الملوك مقابر تحتمس الثالث وتحتمس الرابع وأمنحتب الثانى والملك آى وحور محب ورمسيس الأول ورمسيس الثانى ورمسيس الرابع ورمسيس السادس والتاسع وسيتى الأول وسيتى الثانى ومرنبتاح.

10- تم اكتشاف بوادى الملوك فى عام 2006 حجرة الدفن الأخيرة المعروفة بالمقبرة رقم 63 وتم اكتشاف مدخلين آخرين فى 2008.

11- تتميز المقابر الملكية باحتوائها على رسومات ونقوش من الميثولوجيا المصرية القديمة توضح العقائد الدينية والمراسم التأبينية فى ذلك الوقت.

12- جميع القبور المكتشفة قد تم فتحها ونهبها فى العصور القديمة ورغم ذلك ما زالت تؤكد قوة ملوك تلك العصور الفرعونية.

13- عملت فى تلك المنطقة أكثر من بعثة أثرية أجنبية خلال السنوات الماضية ومازالت تبحث عن مقابر جديدة.

14- بعثة جامعة إيطالية تجرى أبحاث ومسح رادار داخل مقبرة توت عنخ آمون للبحث عن مقابر جديدة.

15- وزارة الآثار أجرت عدة ترميمات مميزة مؤخراً فى مقابر وادى الملوك لفتحها بالكامل لزيارات السائحين.


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