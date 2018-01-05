تعرف على خطط شركات المياه والصرف لمواجهة الانقطاعات × 8 معلومات

تعرف على خطط شركات المياه والصرف لمواجهة الانقطاعات × 8 معلوماتالجمعة، 05 يناير 2018 02:00 ص
سيارات شركات المياه والصرف الصحى بالجيزة
كتب أحمد حربى
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شركات المياه والصرف بجميع المحافظات تستعد لتنفيذ خطة إحلال وتجديد وصيانة شبكات المياه والصرف، وذلك استعدادًا لفصل الصيف لحل أزمات نقص المياه، وأى إشكاليات تواجه المحطات خلال فصل الشتاء.
"اليوم السابع" يقدم 8 معلومات عن أعمال الصيانة فى شركات المياه والصرف الصحى:
1.الميزانية المخصصة لعملية الإحلال والتجديد يتم مضاعفتها سنويًا وتخطت المليار جنيه العام الجارى.
2.تنفيذ 90% من خطة الإحلال والتجديد والصيانة فى فصل الشتاء لتراجع الاستهلاك.
3.خطة الصيانة بمياه الجيزة تتضمن تغيير بعض المحابس والشبكات المتهالكة.
4.تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لإجراء خطة الصيانة بمياه الجيزة.
5.زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه الجيزة لـ250 ألف متر مكعب يوميًا بدلاً من 150 ألفًا.
6. خطة الإحلال والتجديد للشبكات بالقليوبية وصلت لـ108 ملايين جنيه.
7. أعمال الإحلال والتجديد بمياه القلويبة تتضمن أعمال الصيانة وتغيير طلمبات قديمة ومواسير متهالكة ورفع كفاءة بعض المحطات.
8.تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لأعمال تركيب الوصلات المنزلية التى يتم تنفيذها لأول مرة بمياه القليوبية.
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