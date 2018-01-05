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الجمعة، 05 يناير 2018 09:21 ص
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تعرف على خدمات يتيحها تطبيق الهاتف المحمول لهيئة البريد

الجمعة، 05 يناير 2018 08:00 ص
تعرف على خدمات يتيحها تطبيق الهاتف المحمول لهيئة البريد ارشيفية


كتبت: هبة السيد
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تقدم الهيئة القومية للبريد مجموعة من الخدمات الجديدة بعد تدشين الموقع الإلكترونى وتطبيق الهاتف المحمول الذى اطلقته فى مطلع ديسمبر 2017، وذلك فى إطار عمليات التطوير، وكانت أبرز  تلك الخدمات عبر التطبيق هى:

1- خدمة تحويل الأموال عبر المحمول ويستطيع العملاء من خلال التطبيق إجراء كافة الخدمات والتحويلات المالية والاستعلام عن الحسابات ودفع الفواتير والشراء عبر الأسواق الإلكترونية من خلال البطاقة الملحقة بحساب العميل على الهاتف المحمول.

2- يساعد التطبيق العملاء على  تحديد أقرب مركز خدمة بريدية وحجز رقم على شباك الخدمة به قبل الوصول إليه.

3- يسهل التطبيق  إمكانية تتبع العملاء للبعائث ومعرفة أسعار الخدمات البريدية المختلفة.

4- يتضمن  التطبيق إمكانية التواصل مع خدمة العملاء ومتابعة الطرود البريدية .

ويمكن ايضا الاستفادة من هذه الخدمات عبر الموقع الإلكترونى للبريد المصرى فى شكله الجديد بعد تطويره.

 


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الموقع الاليكترونى

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