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تعرف على الموقف القانونى لبطلات الكليبات المثيرة للجدل "شيما وإغراء وليلى"

الجمعة، 05 يناير 2018 04:22 م
تعرف على الموقف القانونى لبطلات الكليبات المثيرة للجدل "شيما وإغراء وليلى" شيما - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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باتت بطلات الكلييات المثيرة للجدل الثلاثة "شيما" و"إغراء" و"ليلى عامر" ذى سجل جنائى، بعدما اتهمن بنشر محتوى فاضح، والتحريض على الفسق والفجور، والدعوى إلى الرذيلة عبر الإيماءات الجنسية، ويرصد "اليوم السابع" الموقف القانونى للـ3 مطربات.

ليلى عامر بطلة كليب "بص أمك"

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمس الخميس، قراراً بتجديد حبس المتهمة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية الاتهمات الموجهة إليها، بالتحريض على الفسق والفجور، وتصوير مقطع فيديو يحوى إيماءات جنسية، فضلاً عن التحريض على الرذيلة، ومن المقرر إحالتها إلى محكمة الجنح خلال أيام.

إغراء بطلة كليب "أنا عايزة وأحد"

تحاكم إغراء بطلة كليب "أنا عايزة واحد" أمام محكمة جنح العمرانية، بعد إحالتها إلى المحاكمة بذات التهمة الموجهة لـ"ليلى عامر"، ومن المقرر إصدار حكم عليها بجلسة 23 يناير الجارى، من محكمة جنح العمرانية، وتقضى فترة حبسها الاحتياطى بقسم شرطة العمرانية التابع لمديرية أمن الجيزة.

شيما بطلة كليب "عندى ظروف"

أما "شيما" فقد صدر ضدها حكماً نهائياً بالحبس سنة من محكمة جنح مستأنف النزهة، على خلفية اتهامها بنشر فيديو خادش للحياء، بعدما صدر فى وقت لاحق حكماً بحبسها عامين، وتقضى "شيما" فترة حبسها داخل أحد السجون العمومية بالقاهرة الكبرى.


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