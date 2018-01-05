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تعرف على أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء فى العالم بجبل الزيت × 9 معلومات

الجمعة، 05 يناير 2018 03:52 م
تعرف على أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء فى العالم بجبل الزيت × 9 معلومات توليد الكهرباء من الرياح - أرشيفية


كتبت رحمة رمضان
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يقدم "اليوم السابع"، لقراءها كل ما يريد معرفته عن أكبر و أحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات  فى 9 معلومات ، وهى كالتالى:

1- تتكون المحطة من 3 مشروعات.

2: يضم المشروع 390 توربينة رياح.

3-تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات .

4-يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منهم.

5- يضم المشروع الثانى يضم 110  توربينة بقدرة 220 ميجا وات  ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات.

6- المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات مازالوا تحت الإنشاء.

7- تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح  حوالى 12 مليار جنيه.

8-  تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.

9- سيتم الانتهاء من المحطة بالكامل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء يونيو المقبل.

 

 

 


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