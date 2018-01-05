تعرف على أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء فى العالم بجبل الزيت × 9 معلومات





كتبت رحمة رمضان





يقدم "اليوم السابع"، لقراءها كل ما يريد معرفته عن أكبر و أحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات فى 9 معلومات ، وهى كالتالى:



1- تتكون المحطة من 3 مشروعات.



2: يضم المشروع 390 توربينة رياح.



3-تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات .



4-يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منهم.



5- يضم المشروع الثانى يضم 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات.



6- المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات مازالوا تحت الإنشاء.



7- تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه.



8- تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.



9- سيتم الانتهاء من المحطة بالكامل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء يونيو المقبل.



