تعرف على أفضل وأسوأ 10 شركات أداء بالبورصة خلال عام 2017





كتب هانى الحوتى





ينشر "اليوم السابع"، قائمة أفضل واسوأ 10 شركات أداءً بالبورصة المصرية خلال عام 2017، وذلك وفقا لترتيب بلومبرج بناء على العائد الإجمالى للأسهم.

وجاء ترتيب أفضل 10 شركات أداءً على الترتيب وهى مصر للألومنيوم وارتفع السهم بنسبة 993.8%، مطاحن ومخابز الإسكندرية 574%، غاز مصر 333.8%، الألومنيوم العربية 303.1%، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورقة 297.7%، أوراسكوم للفنادق والتنمية 276.1%، مصر لصناعة الكيماويات 274.7%، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 273.8%، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية 266.8%، الشرقية-ايسترن كومبانى 244.2%.

فيما جاء ترتيب اسوأ 10 شركات أداءً وهى القاهرة للزيوت والصابون وتراجعت بنسبة 61.8%، النعيم القابضة للاستثمارات 33.9%، سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية 30.4%، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 28.3%، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية 26.9%، العبوات الدوائية المتطورة 25.8%، سماد مصر 24.1%،ر راية لخدمات مراكز الاتصالات 18.2%، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 16%، جولدن بيراميدز بلازا 15.5%.