تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية "ارامكو" قبل طرحها فى البورصة





الرياض - أ ف ب





أعلنت السعودية تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية الوطنية "ارامكو" تحضيرا لطرح أسهمها فى البورصة، وذلك بموجب قرار حكومى نشرته الصحيفة الرسمية الجمعة ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير الحالى.

وينص القرار على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت فى ما يشكل سابقة لارامكو "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".

ولا يحدد نص القرار ما إذا سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تعيينهم.

وستحتفظ الدولة بغالبية الأسهم فى أرامكو بموجب القرار.

وتعتزم السعودية التنازل عن أقل من 5 بالمئة من حصصها فى ارامكو عبر ادراجها فى البورصة فى الفصل الثانى من 2018، فى إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الذى يعتمد على النفط بشكل كبير.

ومن المقرر أن تؤدى عملية طرح هذه الأسهم التى ستكون الأكبر فى التاريخ، إلى عائدات ضخمة يمكن أن تصل إلى مئة مليار دولار للسعودية التى تعانى من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.