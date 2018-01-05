تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية "ارامكو" قبل طرحها فى البورصة

تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية "ارامكو" قبل طرحها فى البورصةالجمعة، 05 يناير 2018 05:30 م
أرامكو السعودية
الرياض - أ ف ب
إضافة تعليق
أعلنت السعودية تعديل النظام الأساسى لشركة النفط السعودية الوطنية "ارامكو" تحضيرا لطرح أسهمها فى البورصة، وذلك بموجب قرار حكومى نشرته الصحيفة الرسمية الجمعة ودخل حيز التنفيذ فى الأول من يناير الحالى.
وينص القرار على أن يتم تعيين مجلس إدارة مؤقت فى ما يشكل سابقة لارامكو "بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الأساس".
ولا يحدد نص القرار ما إذا سيتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تعيينهم.
وستحتفظ الدولة بغالبية الأسهم فى أرامكو بموجب القرار.
وتعتزم السعودية التنازل عن أقل من 5 بالمئة من حصصها فى ارامكو عبر ادراجها فى البورصة فى الفصل الثانى من 2018، فى إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد الذى يعتمد على النفط بشكل كبير.
ومن المقرر أن تؤدى عملية طرح هذه الأسهم التى ستكون الأكبر فى التاريخ، إلى عائدات ضخمة يمكن أن تصل إلى مئة مليار دولار للسعودية التى تعانى من صعوبات اقتصادية نتيجة تراجع أسعار النفط.
إضافة تعليق
كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل
صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة