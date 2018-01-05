تركيا تغرم قناة تلفزيونية لظهور فتيات بسراويل قصيرة فى عرض للمواهب





(رويترز)





قال عضو بالمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون فى تركيا، إن المجلس فرض غرامة قيمتها مليون ليرة (266 ألف دولار) على محطة تلفزيونية لبثها لقطات لفتيات يرقصن بسراويل قصيرة فى مسابقة لاكتشاف المواهب بعد أن شكا مشاهدون من "انتهاك للأطفال".

وقال العضو الذى طلب عدم ذكر اسمه لرويترز، إن المجلس عاقب قناة تي.في8 على خلفية لقطات من برنامج "لديك موهبة" والتى ظهرت بها مجموعة من الفتيات تتراوح أعمارهن من 7 إلى 11 عاما تؤدين عرضا بسراويل قصيرة وصدريات، مشيرا إلى أخطار أخلاقية على الأطفال.

ومن المرجح أن يتسبب قرار المجلس فى مزيد من الغضب لدى معارضى الحكومة الذين يتهمون الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية بمحاولة وأد العلمانية والحقوق المدنية للأقليات ومثليى الجنس والمرأة.

وقرر المجلس أن اللقطات انتهكت لوائحه الأخلاقية للبث وغرمت القناة بمقدار 2 % من أرباحها من الإعلانات وهو ما بلغ حوالى مليون ليرة.

وتنص اللوائح على أن "البرامج التى تحتوى على مضمون يمكن أن يضر بالنمو البدنى أو العقلى أو الأخلاقى للأطفال والشباب لا يمكن بثه".