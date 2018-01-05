تحرير 45 قضية فى حملة على الملاهى الليلية بالعجوزة

ملهى ليلى - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت إدارة مكافحة جرائم الاداب بالجيزة حملة أمنية، استهدفت الملاهى الليلية والبارات بمنطقة العجوزة، وأسفرت الحملة عن تحرير 45 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وإدارة ملهى بدون ترخيص، وتقديم خمور وشيشة، بالإضافة إلى عدم الاخطار عن تقديم فقرات فنية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
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