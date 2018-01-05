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الجمعة، 05 يناير 2018 09:39 م
خالد صلاح
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تباطؤ التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.4% فى ديسمبر 2017

الجمعة، 05 يناير 2018 06:19 م
تباطؤ التضخم فى منطقة اليورو إلى 1.4% فى ديسمبر 2017 منطقة اليورو


بروكسل - أ ف ب
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سجل معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو تراجعاً طفيفاً فى ديسمبر الماضى بلغ 1,4 بالمئة فى مقابل 1,5 بالمئة فى نوفمبر، بحسب ما أعلن المكتب الأوروبى للإحصاءات "يوروستات" الجمعة فى أرقام مؤقتة.
 
ويعد هذا المعدل مطابق لتوقعات المحللين لدى سؤالهم من قبل موقع "فاكت سيت" للخدمات المالية، ولا يزال بعيداً عن معدل 2 % الذى يأمل المصرف المركزى الأوروبى تحقيقه.
 
ويعتبر المصرف المركزى الأوروبى أن تضخماً طفيفاً يقل عن 2 % فى العام هو مؤشر إلى إقتصاد سليم لأنه مواز لإستقرار الأسعار.
 
أما التضخم الاساسى "بدون الطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ ويستثنى المنتجات ذات الأسعار المتقلبة" فبلغ 0,9 بالمئة فى ديسمبر، وهى النسبة نفسها التى سجلت فى نوفمبر وأكتوبر.
 
ويعول المحللون على إرتفاع طفيف فى هذا المعدل إلى 1,0 بالمئة فى ديسمبر الماضى.
 
 
 

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