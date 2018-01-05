تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لسوء الأحوال الجويةالجمعة، 05 يناير 2018 09:57 م
مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعطال فنية وسوء الأحوال الجوية.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة شركة نسما للطيران 110 المتجهة إلى حائل، تأخرت عن موعد الإقلاع ساعتين بسبب أعطال فنية.
وأضافت المصادر أن 3 رحلات للخطوط الكويتية تأخرت أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب سوء الأحوال الجوية هناك بمطار الوصول.
وأضافت المصادر أن 3 رحلات للخطوط الكويتية تأخرت أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب سوء الأحوال الجوية هناك بمطار الوصول.
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