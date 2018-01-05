تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية





كتب أحمد حمادة





شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعطال فنية وسوء الأحوال الجوية.