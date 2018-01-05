video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الجمعة، 05 يناير 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تأثر حركة الصيد بالطقس السيء فى بورسعيد

الجمعة، 05 يناير 2018 09:19 م
تأثر حركة الصيد بالطقس السيء فى بورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
إضافة تعليق


رصدت كاميرا "اليوم السابع"  آثار موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة، والتى أثرت على الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط فارتفعت لأمتار عديدة، فعزف الصيادون عن مزاولة نشاطهم وأُغلقت ميناء الصيد، كما حصدت كافتيريات الشاطئ خسائر بالآلاف لم يتم حصرها عقب وصول مياه البحر داخلها وغرق جميع الكراسى والمعدات .

وقال محمد السحراوى، نقيب الصيادين ببورسعيد، إن الميناء مُغلق منذ عدة أيام وتم مزاولة نشاط الصيد أول أمس وتوقف مرة أخرى صباح أمس الخميس لشدة الرياح وارتفاع الأمواج مما يسبب خطورة على مراكب الصيد حال تواجدها داخل المياه .

وأكد "السحراوى"،  أن النشاط ربما يعود مساء غد السبت حال اعتدال الطقس وهدوء الأمواج التى تعدت الـ3 أمتار، وزوال سرعة الرياح الشديدة التى بلغت ذروتها اليوم الجمعة .

بينما أوضح مصدر ملاحى، أن عبور السفن بمجرى قناة السويس الملاحى تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بالطقس السيئ، وذكر بيان للهيئة الاقتصادية، أنه قد تعاملت الموانئ مع 13 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية .

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، تهشمت سيارة بنطاق حى الشرق مع بداية العاصفة التى حذرت الهيئة العامة للأرصاد منها، وشهد تقاطع شارع أحمد ماهر والجيش عقب سقوط مظلة حديدية على سيارة منطقة حرة بورسعيد تهشمها وكسر زجاجها بالكامل ، نتيجة قوة الرياح التي بدأت تنشط خلال ساعات الليل المتٱخرة من مساء أمس الخميس .

وتأثرت أيضاً حركة التجارة بالمناخ السيئ، وإلتقطت كاميرا "اليوم السابع"، تغطية أصحاب المحال التجارية بالمشمع والأغطية الخاصة لحمايتها من مياه الأمطار والرياح الشديدة، ولم تشهد الأسواق التجارية زحاماً كعادتها فى يوم الجمعة .

الاغطية على المحال التجارية ببورسعيد
الاغطية على المحال التجارية ببورسعيد

 

الامطار فى بورسعيد
الامطار فى بورسعيد

 

اشعال النيران للتدفئة
اشعال النيران للتدفئة

 

الامطار والشتاء من ممشى بورسعيد السياحى
الامطار والشتاء من ممشى بورسعيد السياحى

 

احد مراكب الصيد الصغيرة على ضفة الشاطئ
احد مراكب الصيد الصغيرة على ضفة الشاطئ

 

ارتفاع الامواج بشاطئ بورسعيد
ارتفاع الامواج بشاطئ بورسعيد

 

غرق الكافتيريات
غرق الكافتيريات

 

الامواج تتعالا في الشاطئ ببورسعيد
الامواج تتعالا في الشاطئ ببورسعيد

 

امواج وصلت ل 3 امتار ببورسعيد
امواج وصلت ل 3 امتار ببورسعيد

 

شاطئ بورسعيد
شاطئ بورسعيد

 

احد اسواق بورسعيد التجارية
احد اسواق بورسعيد التجارية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

توقف حركة الصيد فى ميناء بورسعيد بسبب الرياح الشديدة لنوة عيد الميلاد

اخبار مصر

اخبار بورسعيد

اخبار المحافظات

رياح

حركة الملاحة

الصيد



لا تفوتك
3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

3 رسائل مؤثرة من متعب والشيخ وزكريا للأهلاوية بعد "الفراق"

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

مصرع سائح وإصابة 7 آخرين فى سقوط بالون طائر بسبب الرياح فى الأقصر

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

كواليس ليلة محمد صلاح التاريخية فى أكرا.. 625 نقطة تتوج نجم المنتخب الوطنى بلقب الأفضل فى أفريقيا أمام مانى وأوباميانج.. اتحاد أصوات العرب لدعم الفرعون المصرى.. و15دولة تمنح هداف ليفربول أصواتها بالكامل

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. العواصف تهز العالم فى 2018.. إلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء فى كندا ونيوزيلندا.. قتلى ومصابين فى أمريكا وفرنسا وماليزيا.. خروج قطار عن القضبان بسويسرا.. وفوضى فى إيرلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

صور.. نائب وزير الخارجية اليونانى من الأهرامات: بمشى فى شوارع مصر بكل أمان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة