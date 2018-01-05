تأثر حركة الصيد بالطقس السيء فى بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام





رصدت كاميرا "اليوم السابع" آثار موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة، والتى أثرت على الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط فارتفعت لأمتار عديدة، فعزف الصيادون عن مزاولة نشاطهم وأُغلقت ميناء الصيد، كما حصدت كافتيريات الشاطئ خسائر بالآلاف لم يتم حصرها عقب وصول مياه البحر داخلها وغرق جميع الكراسى والمعدات .

وقال محمد السحراوى، نقيب الصيادين ببورسعيد، إن الميناء مُغلق منذ عدة أيام وتم مزاولة نشاط الصيد أول أمس وتوقف مرة أخرى صباح أمس الخميس لشدة الرياح وارتفاع الأمواج مما يسبب خطورة على مراكب الصيد حال تواجدها داخل المياه .

وأكد "السحراوى"، أن النشاط ربما يعود مساء غد السبت حال اعتدال الطقس وهدوء الأمواج التى تعدت الـ3 أمتار، وزوال سرعة الرياح الشديدة التى بلغت ذروتها اليوم الجمعة .

بينما أوضح مصدر ملاحى، أن عبور السفن بمجرى قناة السويس الملاحى تسير بشكل طبيعى ولم تتأثر بالطقس السيئ، وذكر بيان للهيئة الاقتصادية، أنه قد تعاملت الموانئ مع 13 سفينة رغم سوء الأحوال الجوية .

وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، تهشمت سيارة بنطاق حى الشرق مع بداية العاصفة التى حذرت الهيئة العامة للأرصاد منها، وشهد تقاطع شارع أحمد ماهر والجيش عقب سقوط مظلة حديدية على سيارة منطقة حرة بورسعيد تهشمها وكسر زجاجها بالكامل ، نتيجة قوة الرياح التي بدأت تنشط خلال ساعات الليل المتٱخرة من مساء أمس الخميس .

وتأثرت أيضاً حركة التجارة بالمناخ السيئ، وإلتقطت كاميرا "اليوم السابع"، تغطية أصحاب المحال التجارية بالمشمع والأغطية الخاصة لحمايتها من مياه الأمطار والرياح الشديدة، ولم تشهد الأسواق التجارية زحاماً كعادتها فى يوم الجمعة .



الاغطية على المحال التجارية ببورسعيد



الامطار فى بورسعيد



اشعال النيران للتدفئة



الامطار والشتاء من ممشى بورسعيد السياحى



احد مراكب الصيد الصغيرة على ضفة الشاطئ



ارتفاع الامواج بشاطئ بورسعيد



غرق الكافتيريات



الامواج تتعالا في الشاطئ ببورسعيد



امواج وصلت ل 3 امتار ببورسعيد



شاطئ بورسعيد