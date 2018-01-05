بيونج يانج تقبل عرض كوريا الجنوبية لإجراء محادثات الأسبوع المقبل





كتب: هانى محمد





تجرى الكوريتان محادثات رسمية الأسبوع المقبل لأول مرة منذ أكثر من عامين بعد قبول بيونج يانج عرض سيول إجراء حوار، وذلك بعد ساعات فقط من تأجيل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة.

وقالت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، حسب ما نشرت شبكة "يورو نيوز"، إن كوريا الشمالية أرسلت موافقتها على عقد المحادثات فى التاسع من يناير، حيث كانت آخر مرة أجرت فيها الكوريتان محادثات رسمية فى ديسمبر 2015.

وقال بايك تاى-هيون المتحدث باسم الوزارة خلال بيان صحفى، إن المحادثات ستعقد فى قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم ومن المتوقع أن يناقش مسئولو الجانبين دورة الألعاب الشتوية التى تقام فى بيونجتشانج وتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث، إنه لا يوجد تغيير فى موقف كوريا الجنوبية بشأن ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووى.