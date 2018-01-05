"بكرة لينا" تنظم معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقليوبية

"بكرة لينا" تنظم معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقليوبيةالجمعة، 05 يناير 2018 06:12 م
جانب من المعرض
القليوبية حسن عفيفي
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نظمت اليوم مبادرة شباب ضد الغلاء التابعة لمؤسسة بكرة لينا بالقليوبية معرضين بقريتي تصفا وكفر تصفا بكفر شكر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وشهدت الشوادار إقبالا كبيرا من المواطنين.
واكد منسقو المبادرة، "أن شعار المبادرة أن نكون معا ضد الغلاء وجشع التجار، وبكرة لينا، ومصر أولا وأخيرا".
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