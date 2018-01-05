"بكرة لينا" تنظم معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بالقليوبية





القليوبية حسن عفيفي





نظمت اليوم مبادرة شباب ضد الغلاء التابعة لمؤسسة بكرة لينا بالقليوبية معرضين بقريتي تصفا وكفر تصفا بكفر شكر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وشهدت الشوادار إقبالا كبيرا من المواطنين.