بريطانية مسلمة من أصول مصرية تتصدر غلاف مجلة فوج كإحدى المدافعات عن المرأة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مجلة فوج الشهيرة –فى نسختها البريطانية- كرمت 7 نساء ووضعت صورهن على غلافها لدورهن فى تمكين المرأة فى معركة المساواة وتغيير الصور النمطية عن النساء، وذلك بعد مرور قرن من الزمان على معارك النساء لتأمين أصواتهن فى الانتخابات، ومن بين هؤلاء النسوة، المدونة البريطانية من أصول مصرية دينا تركية.

وأضافت الصحيفة أن حق النساء فى التصويت لم يأت بسهولة، إذ ظلت لسنوات طويلة لا تنتخب وعندما بدأن يصوتن، لم يكن مسموحا للجميع بالتصويت بل هؤلاء اللواتى تجاوز عمرهن الثلاثين عاما ولديهن أملاك، وأشارت إلى أن نساء اضطررن للإضراب عن الطعام واللجوء إلى كافة الأساليب للحصول على هذا الحق.

ولتكريم إرث هؤلاء النسوة اللاتى سعين لتأمين حق المرأة فى التصويت فى الانتخابات، أعلنت مجلة فوج ترشيحها للمدافعات الجدد عن حقوق المرأة.

واختارت المجلة سبع نساء من بينهم كاتبات مدونات وفنانات وسياسيات، وأصدرت غلاف تحت عنوان "قابلوا المدافعات الجدد عن المرأة"، على أن يصدر العدد فى فبراير المقبل.

ومن بين هؤلاء النسوة، السياسية ستيلا كريسى، النائبة العمالية فى وصوفى ووكر، زعيم حزب المساواة للمرأة.