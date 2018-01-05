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بريطانيا: بقاء لندن داخل اتحاد جمركى مع أوروبا بعد "بريكست" قيد المفاوضات

الجمعة، 05 يناير 2018 06:44 م
بريطانيا: بقاء لندن داخل اتحاد جمركى مع أوروبا بعد "بريكست" قيد المفاوضات رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماى


لندن - أ ش أ
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رفض وزير الخزانة البريطانى فيليب هاموند استبعاد فكرة بقاء بريطانيا داخل "اتحاد جمركي" مع الاتحاد الأوروبي، بعد خروج لندن من تكتل الاتحاد (بريكست).
 
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية -على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - عن نيكى مورجان رئيسة لجنة الخزانة بالبرلمان البريطانى، إفادتها - عقب تواصلها مع هاموند - بأن بقاء بريطانيا داخل اتحاد جمركى مع الاتحاد الأوروبي، فكرة لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات، وحثت مورجان الحكومة البريطانية على التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن.
 
 
وأوضحت الإندبندنت، أن هذه الفكرة تم طرحها، فى الوقت الذى يستعد فيه مفاوضون بريطانيون للتوصل لاتفاق بشأن فترة الخروج الانتقالية التى ستشهدها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبى بحلول شهر مارس عام 2019.
 
 
من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الجمركى الحالى .. فيما نوهت الإندبندنت بأن هذا يأتى فى الوقت الذى يطالب فيه مؤيدوّ الخروج بالسماح لبريطانيا بنقل محادثات (بريكست) إلى مرحلة المحادثات التجارية.
 

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