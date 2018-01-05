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برلمانية باكستانية: تخفيض المساعدات الأمريكية ليس فى صالح مكافحة الإرهاب

الجمعة، 05 يناير 2018 11:09 ص
برلمانية باكستانية: تخفيض المساعدات الأمريكية ليس فى صالح مكافحة الإرهاب مجلس الشيوخ الباكستانى - أرشيفية


أ ش أ
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أعربت رئيسة لجنة الشئون الخارجية فى مجلس الشيوخ الباكستانى، نزهت صادق، عن خيبة أملها إزاء قرار الولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية لإسلام آباد، واصفة إياه بأنه سيكون مضرا للعلاقات الأمريكية - الباكستانية.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الأمريكية، اليوم الجمعة، عن "نزهت صادق"، قولها، إن إسلام آباد، تستطيع تدبير أمورها دون الولايات المتحدة مثلما فعلت فى التسعينيات، ولكنها تفضل نقل العلاقات المضطربة للأمام.

وأضافت أن ما تفعله الولايات المتحدة الآن لا يصب فى مصلحة سياستها ضد الإرهاب والسلام الدائم فى هذه المنطقة، مشيرة إلى أنه لطالما لعبت باكستان دورا حيويا فى الحرب على الإرهاب.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، أمس الخميس، تعليق المساعدات الأمنية المقدمة لباكستان والتى تقدر قيمتها بـ255 مليون دولار، انتظارا لتنفيذ إسلام آباد حملة ضد العناصر المتطرفة داخل أراضيها والتى تهدد أفغانستان - على حد قولها.


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